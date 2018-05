OG3NE-zussen gaan bijzondere rol vervullen bij het Eurovisie Songfestival

Vorig jaar vertegenwoordigden Lisa, Amy & Shelley Nederland nog tijdens het bekendste liedjesfestijn van het jaar. Ook dit jaar krijgen de zussen een taak. OG3NE geeft op 12 mei, tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival, de punten door van de Nederlandse vakjury. Een van de leden van die jury is hun vader, Rick Vol. De helft van het puntentotaal wordt bepaald door de nationale vakjury’s. De andere helft door stemmen van het publiek. Voorspellingen

De zingende zusjes uit Fijnaart eindigden vorig jaar in de finale van het Eurovisie Songfestival op de elfde plek, met het liedje Lights and shadows. Dit jaar komt Waylon uit voor Nederland, met het nummer Outlaw in ‘Em. In de voorspellingen staat hij op de veertiende plaats. Toen hij in 2014 meedeed met de Common Linnets werd voorspeld dat hij derde zou worden. Dat zat aardig in de buurt: het werd een tweede plaats.

Bron: ANP, NOS. Beeld: Brunopress

