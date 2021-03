ZIEN: OG3NE-zangeres Shelley Vol is 25 kilo afgevallen met dít dieet

Aankomen in coronatijd: het komt zo vaak voor dat er een speciale term voor is bedacht, namelijk ‘coronakilo’s’. Iemand die totaal geen last heeft van coronakilo’s is OG3NE-zangeres Shelley Vol. Zij is namelijk 25 kilo afgevallen.

Shelley zou dit voor elkaar hebben gekregen met het Alizonne-dieet dat razend populair is onder BN’ers.

Advertentie

Shelley Vol is 25 kilo afgevallen

Shelley’s collega Samantha Steenwijk deelde in RTL Boulevard een kijkje achter de schermen bij Een Rondje Hazes, waar naast Samantha ook OG3NE optrad. Ze bracht Shelley in beeld, die ze daarna uitgebreid complimenteerde over haar nieuwe looks. “Wat is deze vrouw slank geworden. Het is niet normaal: 25 kilo. Waar zijn ze gebleven?” vroeg Samantha.