OG3NE vertelt voor het eerst over zware periode na overlijden moeder

De meiden van OG3NE vertelden gisteren op televisie voor het eerst over het overlijden van hun moeder. Dat zorgde voor veel bewondering op social media.

Nadat hun moeder Isolde begin juli overleed aan een zeldzame vorm van botkanker, hebben Lisa, Amy en Shelley zich een paar maanden teruggetrokken om dit verlies te kunnen verwerken. Gisteravond vertelden ze voor het eerst over de heftige periode na het overlijden van hun moeder. In RTL Late Night zei Shelley (21): “Je moet door. Maar om eerlijk te zijn, weet ik niet of dat ooit lukt. Of het gaat heel lang duren.” Ze pakken de draad langzaam weer op, maar doen dat op gevoel. “We kijken wat goed voelt en wat niet. Je weet niet wanneer je het even niet meer trekt, maar op een gegeven moment dachten we: laten we een stapje verder gaan.”

Confronterend

Het is voor de meiden heel confronterend om nieuwe nummers te maken, omdat ze die normaal altijd aan hun moeder lieten horen. “We willen nog steeds weten wat ervan vindt. En dan beseffen dat iemand nooit meer terugkomt, is heel zwaar.” OG3NE kon na hun televisieoptreden rekenen op veel complimenten op social media. Mensen schreven:

Wauuuw. Dat je na twee maanden na overlijden alweer zo live erover kunt praten en alweer beelden erover krijgt. Zo knap. Wauw @OG3NE #rtlln — Brenn (@Brennyy_x) 21 september 2017

Heel veel respect voor de meiden van @OG3NE Hun eerste tv optreden bij Humberto #rtlln Dikke knuffel. 🤗💋💋 — ❤ ANJA ❤ (@AnjaJosTweet) 21 september 2017

#rtlln Met dit soort interviews is @HumbertoTan toch op z’n best 👍. En meiden @OG3NE respect!! 🙏🏼💖 — Anita Willegers (@Nietje63) 21 september 2017

Bron: AD.nl. Beeld: Twitter