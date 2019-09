OG3NE-zusjes openhartig over de relatie met hun vader

De meiden van OG3NE hebben geen makkelijke periode achter de rug. In 2017 overleed hun moeder en een jaar later kreeg hun vader een relatie met de 35 jaar jongere Janine.

Lisa (25), Amy (23) en Shelley (23) kregen een flinke klap toen in juli 2017 hun moeder Isolde op 48-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker.

Fijne relatie

Een jaar later kreeg hun vader (55) een relatie met Janine, die 35 jaar jonger is dan Rick. In een interview met De Telegraaf vertellen de meiden openhartig over de band met en de relatie van hun vader. “Happy vind ik misschien een moeilijk woord, na het heftige leven en de laatste zware jaren die hij heeft gehad”, vertelt Lisa. “Ik wil het meer omschrijven als dat papa een ‘fijne relatie’ heeft met Janine.”

Succesvol

Volgens Lisa doet hun vader zijn best om weer gelukkig te zijn na de dood van zijn vrouw. “Dat maakt ons als dochters ook weer gelukkig. Het is een bijzonder gevoel om als gezin met z’n vieren zo nauw samen te werken en succesvol te mogen zijn”, zegt Lisa. Vader Rick is het creatieve brein achter OG3NE.

Gelukkig

Wat de 3 zusjes fijn vinden, is dat Janine niet de plek van hun moeder heeft in genomen. “Maar we zien wel iemand die onze vader gelukkig maakt. Aan de ene kant is het fijn om te zien dat het goed met hem gaat, maar voor ons was het in het begin natuurlijk helemaal niet makkelijk”, gaat Lisa verder.

Wennen

Vader Rick is aan het begin van de relatie veel in het nieuws geweest omdat zijn nieuwe vriendin nog jonger was dan zijn eigen dochters. “Het is geen standaard verhaal. En nog is het soms moeilijk voor ons drieën. Niet omdat papa een vriendin heeft, maar meer doordat de situatie veranderd is. Dat is voor hem net zo verdrietig als voor ons. Het was in het begin allemaal wennen. Maar dat gaat steeds beter.’’

