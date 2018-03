OG3NE-zussen staan met emotionele foto stil bij de verjaardag van hun overleden moeder

OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa Vol moesten vorig jaar juli afscheid nemen van hun geliefde moeder Isolde.

Ze stierf aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker.

Vandaag is haar verjaardag en zou ze 49 zijn geworden. Haar dochters herdenken haar op social media en staan stil bij het grote verlies. Ze missen haar nog elke dag, zo laten ze weten. “We vieren het vandaag in onze dromen en gedachten”.

Amy schrijft op Instagram: “Ik had zo graag naast je bed willen staan met een heerlijk Ontbijtje, prachtige cadeaus, ballonnen, slingers en het aller liefste nog met talloze knuffels en kusjes. Iedere seconde van iedere dag mis ik je en denk ik aan je.”

Shelley: “Mijn prachtig mooie lieve mama.. vandaag zouden we je eigenlijk wakker zingen, zeggen hoeveel we van je houden, lachen, cadeautjes geven en het leven vieren. Vandaag is de eerste keer van de vele verjaardagen die nog gaan komen dat we je geen kusjes en knuffels kunnen geven. Wel zijn we met elkaar en vieren we onze mooie momenten samen met jou in ons hart. Voor altijd. Ik mis je zo..”

Ook Lisa deelt een memorabele foto.

Haar man Ricardo laat ook van zich horen.”Deze dag, met de datum 29 maart, waarop we zo vaak zongen ‘Lang zal ze leven’, zal voor altijd anders zijn. Vandaag hoeven wij er niet aan herinnerd te worden hoeveel wij je missen, maar gedenken we jouw geboortedag en bedenken we hoe graag we vandaag weer voor je hadden gezongen.”

Bron: AD. Beeld: ANP