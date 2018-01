OG3NE’s Shelly deelt emotioneel bericht op social media

Afgelopen zomer kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat de moeder van de zussen van OG3NE is overleden. Shelly begint het jaar met een emotionele boodschap op social media.

‘Lieve, lieve volgers!’ schrijft ze op Instagram. ‘Ik ben de afgelopen dagen weinig op m’n social media geweest, omdat ik me vooral aan het focussen was op de fijne, blije, verdrietige en mooie momenten met mijn lieve familie en vrienden. Nooit gedacht dat het zo moeilijk was om afscheid te nemen van een jaar dat zo ongelofelijk zwaar was.’ ‘Toch is het mogelijk omdat wij altijd het leven zullen vieren met de mensen die bij ons zijn, fysiek en in onze gedachten. Ik wil jullie allemaal een prachtig komend jaar wensen, met al het moois, muziek, liefde en gezondheid. Heel veel liefs van mij’, schrijft ze. Een mooie boodschap om het jaar mee te beginnen.



Bron: Show.nl. Beeld: ANP.