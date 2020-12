Kijkers verward over kleding in ‘Oh, wat een jaar’: “Helemaal niet wat ze in 1964 droegen”

Bijna 1,5 miljoen Nederlanders keken zaterdagavond naar Oh, wat een jaar, waarin bekende Nederlanders zich in een nostalgisch pak hijsen en vervolgens getest worden op hun kennis van dat jaar. Zo wordt als het ware een jaar uit de recente geschiedenis herbeleefd. Simpel format eigenlijk, en razend populair.

Zaterdagavond werden we meegenomen naar het jaar 1964. Presentatrice Chantal Janzen en haar teamcaptains Carlo Boszhard en Ruben Nicolai waren toen nog niet geboren, maar hun gasten Patricia Paay en Gerard Cox konden wel van alles vertellen over deze tijd.

1964

Door de voortvarende wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog hadden jongeren niet alleen steeds meer te vertellen, maar ook meer geld te besteden. Er was weer ruimte voor ‘leuke’ aankopen zoals mooie kleding. De kleding in het straatbeeld van Nederland veranderde: de rokken werden korter, de haren langer en kledingtrends werden steeds vaker gebaseerd op wat grote muziek-, film- en televisiesterren droegen. Zo pasten veel jongeren maar wat graag hun kleding en kapsels aan op die van The Beatles en Brigit Bardot.

Mod-stijl

Chantal Janzen verschijnt voor het jaar 1964 in een Chanel-tweed pakje. Jackie Kennedy droeg net zo’n framboos-roze variant op de dag dat haar man, het jaar ervoor in 1963, werd doodgeschoten. Door die gebeurtenis steeg het pakje ongekend in populariteit, zo ook nog het jaar erna. Gerard Cox droeg voor de gelegenheid een elegant pak. Italiaanse mode was dat jaar in trek. Mannen droegen steeds vaker pakken in verschillende (pastel)kleuren.

Hippie-beweging

Maar Carlo Boszhard, Patricia Paay en Ruben Nicolai leken in het programma misschien eerder een gooi naar het eind van de jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70. In Amerika begonnen toen steeds meer jongeren te protesteren tegen de oorlog in Vietnam. De beweging die ontstond werd ook wel de hippie-beweging genoemd. Zowel mannen als vrouwen droegen kleurrijke kleding, wijde broeken en droegen hun haar lang en los.

Kijkers op #Twitter discussieerden volop over de kledingkeuzes. ‘Ik kijk elke week maar de plank is goed mis geslagen deze keer qua kleding’, klinkt het.