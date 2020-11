Bijna anderhalf miljoen mensen gingen zaterdagavond met Chantal Janzen, Carlo Boszhard en Ruben Nicolai mee terug naar 1968 in Oh wat een jaar. Het programma werd minder goed bekeken dan de vorige afleveringen, maar kijkers genoten ook nu weer van de nostalgische outfits en muziek.

Het is vooral de presentatrice die de complimenten mag vangen.

Elke week dompelen Chantal en de teamcaptains in Oh wat een jaar zich even helemaal onder in een ander jaar. Wekelijks schuiven er twee gasten bij de captains aan. Zaterdagavond werden Barrie Stevens en Catherine Keyl getest op hun kennis van het jaar 1968. Het decor van de show ademt de sfeer van dat jaar en Chantal, Ruben en Carlo worden ook qua kleding helemaal gestyled naar de mode van destijds.