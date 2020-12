Kijkers zien vooral herkenning in aflevering ‘Oh wat een jaar’ over 1998

Gemiddeld keken ruim 1,5 miljoen mensen zaterdagavond naar een nieuwe aflevering van Oh wat een jaar. We werden terug genomen naar het jaar 1998 en dat zorgde voor een hoop herkenning bij veel kijkers.

Het programma werd ook deze week weer gepresenteerd door Chantal Janzen met teamcaptains Ruben Nicolai en Carlo Boszhard. Elke week gaan zij terug naar een iconisch jaar, om te testen hoeveel de deelnemers nog van dit jaar weten. Zaterdagavond konden we weer even genieten van het jaar 1998. De deelnemers die deze week konden laten zien hoeveel zij nog van het jaar wisten, waren Jelka van Houten en Berget Lewis.

Herkenning

Er kwam vooral een hoop muziek voorbij in deze aflevering. Van de Spicegirls tot Janet Jackson, waar de deelnemers ook veel herkenning in zagen. Op Twitter worden massaal herinneringen gedeeld aan dit jaar. ‘Het jaar dat ik smoorverliefd werd’, schrijft iemand en ‘Feest van herkenning dit. Ik was 17 jaar. On top of the world.’