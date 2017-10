Olcay Gulsen is 1 week aan het afvallen en boekt nu al mooi resultaat

Olcay Gulsen wil afscheid nemen van haar ongezonde gewoontes en is daarom begonnen met afvallen. En dit zag ze na een week op de weegschaal staan.

Een goed begin is het halve werk. Olcay Gulsen is nu een week bezig met afvallen en was vanmorgen verrast door wat ze op de weegschaal zag staan. Op Instagram deelt ze een foto van zichzelf daarbij en schrijft daarbij: “Eerste week en al 1.8 kg minder op de weegschaal.”

👯 Eerste week @weightwatchersnld en al 1.8kg minder op de weegschaal 💪🏼 #newhealthyme Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@superolcay) op 9 Okt 2017 om 2:00 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.