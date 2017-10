Olcay Gulsen herpakt zich in afvalstrijd en deelt déze foto

Olcay Gulsen wil afscheid nemen van haar ongezonde gewoontes en is daarom begonnen met afvallen. Dat ging vorige week niet zoals gehoopt. Deze week is ze echter ‘back on track’, aldus Olcay.

Terwijl de modeontwerpster er alles aan deed wat kilo’s te verliezen kwam ze vorige week juist aan. Deze week deelt ze een foto op haar Instagrampagina met de tekst: ‘Yessss back on track! Feeling good’. Het is haar deze week gelukt om 1,1 kilo af te vallen. Ze weegt op dit moment 65,1 kilo.

Yessss back on track! Feeling good 👯 @weightwatchersnld #healthynewme Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@superolcay) op 23 Okt 2017 om 3:09 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: ANPfoto