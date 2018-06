Olcay Gulsen gaat om een verdrietige reden dít programma presenteren

Olcay Gulsen wordt de presentatrice van het reisprogramma ‘Beter laat dan nooit’ op RTL 4. Ze neemt het stokje over van Jamai Loman, die ernstig ziek is.

Jamai (31) maakte vandaag bekend dat hij binnenkort een niertransplantatie moet ondergaan. Ontzettend vervelend voor de zanger en presentator, die pas sinds tien dagen weten dat hij zo ziek is – en bijna zou beginnen met de opnames van het programma.

Barry Stevens

In Beter laat dan nooit zal Olcay met tv-legendes Gerard Cox, Willibrord Frequin, Barry Stevens en Peter Faber afreizen naar Zuidoost-Azië. Een last-minute, maar superleuke klus voor haar. Ze kan langzaam aan al beginnen met pakken: de opnames beginnen volgende week al.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP

Van Peter Pannekoek tot Birgit Schuurman: het was een rumoerige week op liefdesgebied voor de sterren.

Wil jij net als Olcay op reis gaan, maar is Azië je iets te ver? Turkije is een net zo mooie bestemming en in de Libelle Shop voordelig te boeken.