Veel lof voor presentatrice Olcay Gulsen in 'Beter Laat dan Nooit'

Gisteravond was de derde aflevering van het reisprogramma ‘Beter Laat dan Nooit’ te zien op televisie. In dit programma gaat presentatrice Olcay Gulsen met vier televisielegendes op reis in Azië. Het programma is een groot succes en ook Olcay krijgt veel complimenten.

Olcay reist samen met Gerard Cox (78), Peter Faber (74), Willibrord Frequin (76) en Barrie Stevens (74) in 23 dagen door Japan, Vietnam, Thailand en Sri Lanka. De reis start in Tokyo, waar de heren écht op avontuur gaan. Zo stapten ze gisteren in een wagentje om in de drukke stad live Mario Kart te spelen. Dat leverde hilarische beelden op.

Goed gesprek

Naast lollige activiteiten is er in het programma ook tijd voor mooie gesprekken. Hierin speelt Olcay een belangrijke rol en daar krijgt ze veel complimenten over. Eigenlijk zou Jamai het programma presenteren, maar kon dit wegens gezondheidsproblemen niet doen.

Beter Laat Dan Nooit is begonnen bij RTL4. Jij kijkt toch ook? #BeterLaatDanNooit pic.twitter.com/rTDEtA7Snj — Blue Circle (@bluecircletv) 11 september 2018

Ik heb echt de slappe lach gekregen van #beterlaatdannooit . Wat een geweldige ‘bende ‘ bij elkaar en een fantastische @SuperOJ die waar nodig de boel bij elkaar houdt maar ook afstand neemt. Bedankt voor weer een hilarische avond mannen (en vrouw) 👌 — BITS Agency (@BITSagency) 11 september 2018

Hilarisch én ontroerend! En wat is Olcay een onwijs lief mens. Perfecte combinatie met de grappige heren op leeftijd. #beterlaatdannooit — Rianne (@Ryanne89) 11 september 2018

Net even #beterlaatdannooit teruggekeken o echt ik ga stuk en @SuperOJ je bent een kanjer! — Richard (@Zuurbuurtje) 11 september 2018

#beterlaatdannooit is het meest hilarische programma van de afgelopen jaren. @SuperOJ doet het fantastisch met de mannen. Mooie gesprekken en piesen in mijn broek van het lachen. #goudentelevizier — 😀 (@henk69) 11 september 2018

Was weer leuk!! Hopelijk komt er een 2e seizoen! Ook met Olcay natuurlijk, doet ze goed! #beterlaatdannooit — Debuurvrouwzegt (@Debuurvrouwzegt) 11 september 2018

Lig niet vaak in een deuk om tv programma’s, maar dit was echt hylarisch! En Olcay… laat de mannen het programma maken. Dat zou met Jamai wel anders geweest zijn. #beterlaatdannooit — Jappie (@Jappiepappie) 11 september 2018

Wat doet @SuperOJ dat toch goed in #beterlaatdannooit

Heel mooi om naar te kijken en de verhalen die zij met de 4 mannen heeft zijn echt en intens. Top! — alf hamstra (@Alfie1100) 11 september 2018

#beterlaatdannooit @SuperOJ wat doet je dit programma met oprechtheid en liefde en oh ja ik wil mr Barrie Stevens als #kadoopa. Wat is die man lief! #meermensenzoalsMrStevens — Esther (@Estherl82) 11 september 2018

Ah @SuperOJ wat ben je lief voor die mennekes zeg ! #beterlaatdannooit #Cute — Hans en niet anders (@hansnietanders) 11 september 2018

Beeld: ANP.