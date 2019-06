Olcay Gulsen doet boekje open over seksleven met Ruud de Wild

Olcay Gulsen steekt het niet onder stoelen of banken dat ze niet heel warm wordt van een hete vrijpartij. Toch doet ze nu een boekje open over de intimiteit tussen haar en haar inmiddels ex-vriend, Ruud de Wild.

Olcay vertelde eerder in de YouTube-serie Wat zou jij doen? van het blad Linda. dat ze geen hoog libido heeft. Ze zei toen zelfs dat ze droomt van een relatie waarin ze helemaal geen sex hoeft te hebben. “Het voelt als werken.”

Vrienden

Toch zegt ze in het nieuwe nummer van Linda. dat de intimiteit tussen haar en Ruud ‘als vanzelf’ ging. Met haar vorige ex, Frans Ghazi met wie ze 4 jaar samen was, had ze maar weinig zin in intimiteit. “Het was waarschijnlijk al een teken dat we meer vrienden waren dan geliefden”, vertelt de presentatrice. “Met Ruud is alles anders.”

Aantrekkelijk

Op het moment dat ze dat vertelde was ze nog samen met de 50-jarige radio-dj. Ze vond het fijn dat hij wat ouder was. Ook waardeerde ze het dat hij regelmatig zei dat hij van haar hield. “Dan gaat sex vanzelf. Hij is aantrekkelijk, maar ik ben vooral gevallen voor zijn intelligentie en brede kijk op het leven. We raken niet uitgepraat.”

Tijd nodig

Toch ging het stel na 4 maanden al uit elkaar. Olcay was degene die een punt heeft gezet achter hun relatie. Volgens haar had dit alles te maken met het plotselinge overlijden van haar ex en goede vriend James Harris. Hij was haar eerste grote liefde. “Ik merkte dat ik gewoon veel meer tijd voor mezelf nodig heb”, vertelde ze in RTL Boulevard. “Ik wil eerst mijn eigen gedachten op een rijtje krijgen, en me dan weer focussen op andere dingen.”

Bron: Linda, Telegraaf. Beeld: ANP