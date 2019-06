Olcay Gulsen over breuk met Ruud de Wild: "Zo snel een relatie was niet mijn bedoeling"

Onlangs maakte Ruud de Wild via Instagram bekend dat hij en Olcay Gulsen na 4 maanden een punt achter hun relatie hebben gezet. Olcay deed korte tijd erna een boekje open over de reden van de breuk. Nu vertelt ze dat het eigenlijk niet de bedoeling was om zo snel weer te binden.

Olcay vertelde 2 weken geleden in RTL Boulevard dat het alles te maken heeft met het plotselinge overlijden begin juni van haar ex en goede vriend James Harris. Hij was de eerste grote liefde van Olcay. Zijn overlijden zette Olcay aan het denken en ze merkte dat ze tijd voor haarzelf nodig had.

Advertentie

Minstens 1 jaar single

Olcay brak in januari met haar ex Frans Ghazi en al snel volgde een relatie met Ruud. Aan Vrouw vertelt ze nu: “Het was ook niet mijn bedoeling dat ik weer zo snel ‘verkering’ zou hebben. Ik was echt van plan minstens een jaar single te blijven. Dat was ik sinds mijn achttiende eigenlijk niet meer geweest.” Olcay en Ruud zijn in totaal 4 maanden samen geweest.

Schouders eronder

Maar de brunette blijft positief: “Inmiddels ben ik 38. Het leven is geen sprookje en geen mens is zonder tekortkomingen. Je weet niet hoe de dingen gaan in het leven”, vertelt ze. “Sterk zijn betekent niet dat je altijd maar moet doorgaan. Dat heb ik lang geloofd: opgeven is voor de zwakkelingen. Je moet je vastbijten in je bedrijf, in je relatie, in je vriendschappen. Ook als ze nergens toe lijken te leiden. Inmiddels weet ik dat sterk zijn juist betekent dat je met iets durft te stoppen.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Vrouw. Beeld: ANP