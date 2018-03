Olcay Gulsen over haar faillissement: "Ik ben er kapot van"

Olcay Gulsen (37) maakte dinsdag bekend dat er een faillissement is aangevraagd voor haar modemerk SuperTrash. De ontwerpster en tv-presentatrice is er kapot van, maar tegelijkertijd ook dankbaar voor alle lieve berichtjes die ze heeft ontvangen. “Ik heb met hart en ziel twaalf jaar keihard gewerkt en het is fijn als mensen dat begrijpen.”

Nadat het nieuws afgelopen dinsdag bekend werd, ontplofte Olcays telefoon. “Ik ben non-stop overladen met lieve berichten”, vertelt ze in een interview met de Telegraaf. “Het geeft me kracht dat mensen zo reageren en positief over SuperTrash als merk zijn. Dat verwacht je niet.”

CEO

Sinds drie jaar ging het steeds minder goed met SuperTrash, waar ongeveer honderd mensen werken. Tot drie weken geleden was Olcay de CEO van het bedrijf, maar wilde hier eigenlijk een jaar geleden al mee stoppen. “Het was gewoon teveel.” Ze droeg het stokje over met de volle overtuiging dat SuperTrash hiermee een nieuwe fase in zou gaan. Dat er nu een faillissement is aangevraagd, is dan ook een grote teleurstelling voor de ontwerpster. Of er een doorstart komt, is nog niet duidelijk. Wel blijven de SuperTrash winkels voorlopig gewoon open.

Super Olcay

Olcays boek ‘Super Olcay’, over hoe je een goede ondernemer wordt, ligt sinds een paar dagen in winkels. Dat ze juist nu het boek heeft uitgebracht, laat volgens de ontwerpster zien dat ze het faillissement niet had zien aankomen. “Anders had ik het boek toch nooit op dit moment uitgegeven?” Olcay denkt dat toekomstige ondernemers alsnog veel aan het boek zullen hebben. Bij een nieuwe druk zal ze er waarschijnlijk een hoofdstuk over haar faillissement aan toevoegen.

