Olcay vertelt hoe ze corona opliep: “Het hele gezin Gulsen is in één keer besmet geraakt”

Olcay Gulsen (40) is onlangs besmet geraakt met het coronavirus. Op haar Instagram geeft ze nu antwoord op de volgens haar meest gestelde vraag: hoe liep ze het virus op?

De besmettingsoorzaak hield haar volgers blijkbaar flink bezig. Olcay en haar vriend Ruud de Wild zijn namelijk onlangs netjes in quarantaine gegaan na hun romantisch tripje naar Portugal, niet wetende dat ze uitgerekend naar een oranje gebied vertrokken.

Advertentie

Allemaal gevloerd

In een video vertelt de modeontwerpster en televisiebekendheid dat ze vermoed besmet te zijn geraakt nadat ze haar zusje ophaalde bij hun moeder thuis, waar ook een ander zusje was. ’s Nachts werd ze ziek. “Het gekke was dat ik nog geen half uur later van mijn andere zusjes hetzelfde bericht kreeg.” De zussen Gulsen hebben zich de volgende ochtend laten testen en bleken positief. “Dus echt het hele gezin Gulsen is in één keer besmet geraakt. We zijn in één keer allemaal gevloerd, the girls and sisters.”

Gelukkig hebben ze milde klachten, maar Olcay maakt zich zorgen om haar moeder. “Die heeft diabetes type 2, overgewicht, we moeten echt wel oppassen.” Of haar moeder ook is besmet, vertelt ze niet.

Onwijs hoofdpijn

Gelukkig gaat het ondertussen beter met Olcay: “Het was twee dagen best wel heftig. Ik had koorts en onwijs hoofdpijn. De hoofdpijn was eigenlijk nog het ergste.” Ze blijft verbaasd: “Het is bizar hoe fucking besmettelijk het is.”