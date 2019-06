Olcay Gulsen reageert op ophef plussize-paspoppen: "Ik ben geen fatshamer"

Maandagavond deed Olcay Gulsen bij RTL Boulevard een aantal heftige uitspraken over de nieuwe plussize-paspoppen in de winkelfilialen van Nike. Op Twitter is de presentatrice overladen met kritiek. Nu reageert Olcay op alle ophef en biedt ze haar excuses aan.

In de uitzending had Olcay een ongezouten mening over de paspoppen. “Ik vind: dit is niet echt een maatje meer. Dit is maatje 48/50 denk ik”, zei ze onder andere.

Advertentie

Reactie Olcay Gulsen

De mening van Olcay schoot bij de kijkers van RTL Boulevard in het verkeerde keelschat. Na een online stilte reageert de presentatrice nu dan toch op de kritiek. Ze plaatst een foto op Instagram, waarop ‘Sorry!’ te lezen valt. Bij de foto schrijft Olcay: “Lieve mensen. Ik ben absoluut geen fatshamer.”

Excuses

De brunette vervolgt met een spijtbetuiging: “Het spijt me als ik mensen heb gekwetst, want dat is nooit mijn bedoeling. Wellicht heb ik het niet goed uitgelegd, maar alsnog mijn oprechte excuses. Ik hou van mensen in elke vorm”, besluit Olcay.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP