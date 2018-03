Olcay Gulsen over de moeilijke tijd in haar leven: 'Ik krijg regelmatig het label 'dom' opgeplakt'

Vanavond weten we het dan eindelijk: is Olcay Gulsen de Mol van 2018? Ze neemt het in de finale op tegen Jan Versteegh en Ruben Hein.

En of de 37-jarige Olcay nou de Mol is of niet: we hebben van haar deelname aan het programma genoten. Wat voegde ze veel humor toe. Maar zo goed als dat het nu met haar lijkt te gaan, ging het niet. Ze had veel stress en ze voelde zich uitgeblust.

Te zwaar

Zo vertelt ze aan het AD: “Ik was compleet overwerkt en al twee jaar zo over mijn eigen grenzen heen gegaan dat ik steeds verder weg gleed. Alleen maar kon janken als ik ’s avonds thuis op de bank zat. Ik was uitgeblust, had nergens zin in. Ik wist dat het anders moest, dat ik mijn leven opnieuw moest inrichten. Het kostte me alleen enorm veel moeite dat te aanvaarden.” Het komt ook voort uit haar moeilijke jeugd, waarin haar schizofrene en agressieve vader zijn vier dochters en zoon vaak de volle laag gaf.

Het continue in de spotlights staan is ook niet altijd even makkelijk: “Ik krijg regelmatig het label ‘dom’ opgeplakt. Dat vind ik oprecht raar, ik heb een internationaal bedrijf opgebouwd, stuur 150 mensen aan. Het zijn bijna altijd vrouwen die mij dom noemen. Misschien omdat het hen irriteert dat ik als vrouw ben gaan ondernemen. Maar nu vul ik in voor anderen, ik heb eigenlijk geen idee.”

Nieuwe stap

En over haar toekomst, nu ze is gestopt als CEO bij haar eigen bedrijf SuperTrash, zegt ze: “Ik heb nog steeds ambitie. Misschien moet ik wel aan de kinderen. Want dat besluit kan ik niet heel lang meer uitstellen. Maar ik voel die wens niet van binnenuit. Als ik vriendinnen met kinderen zie denk ik niet: wauw. Maar: mwaohhh.”

Olcay die een grappige ‘hint’ geeft dat ze de Mol is:

Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@superolcay) op 8 Mrt 2018 om 8:22 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP