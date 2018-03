We worden gék: legt Olcay het er met déze foto dik bovenop dat zij de mol is?

Nog twee nachtjes slapen en dan weten we eindelijk wie de mol is. In de aanloop naar de ontknoping, legt ‘Wie is de mol?’-kandidate Olcay Gulsen het er nog even dik bovenop. Of zet ze ons op het verkeerde spoor?

Ze deelt een foto van zichzelf op Instagram met een kop thee. En op het papiertje van het theezakje prijkt de vraag: wie denk jij dat ‘De Mol’ is?

Olcay of Jan

Deze foto van Olcay is de zoveelste hint die ‘molloten’ tot waanzin drijven. “Jij”, reageren sommigen. Maar een ander weet toch echt zeker dat het Ruben moet zijn. En weer een ander zweert bij Jan.

Kapsel

Er lijken steeds meer hints te komen die erop wijzen dat Olcay de mol is. Zo ging haar kapsel in de vierde aflevering flink over de tong. In alle afleveringen draagt ze haar haren los, maar toen in een staart. En daar was iets verdachts aan, vinden oplettende kijkers.

