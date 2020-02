Olcay Gulsen openhartig over heftige jeugd: "Ik zag mijn vader mijn moeder slaan"

Olcay Gulsen (39) heeft al vaker laten doorschemeren dat haar jeugd niet altijd gemakkelijk was. Zo zag ze hoe haar vader haar moeder sloeg. Die vervelende ervaring wil ze nu gebruiken om de ernst van huiselijk geweld aan het licht te brengen: “Er rust een groot taboe op het onderwerp”, aldus Gulsen.

In haar docuserie Olcay & Huiselijk Geweld vertelt ze over haar ervaringen en praat ze met haar moeder en zussen. Met haar vader valt niet te praten, vertelt ze aan Grazia, hij is namelijk ernstig schizofreen.

Taboe

Volgens Olcay schamen te veel vrouwen zich om eerlijk te zijn over huiselijk geweld. Ook zij had daar last van: “Ik kwam een keer thuis toen ik mijn vader mijn moeder in elkaar zag slaan en ben snel teruggegaan naar school. Ik voelde me echt een egoïst dat ik me omdraaide voor wat er gebeurde. Maar het geweld was zo extreem dat ik het op een gegeven moment ook zat werd; je raakt een beetje verdoofd.”

Nooit veilig

Niet alleen haar moeder werd geslagen; ook Olcay werd geraakt als ze haar moeder probeerde te beschermen. “Ik heb me nooit veilig gevoeld thuis”, vertelt Gulsen. “Soms was het even rustiger, als mijn vader was opgepakt of opgenomen, maar dat was altijd van korte duur.”