Olcay Gulsen over haar lage libido: "Ik droom van een relatie zonder sex"

Presentatrice Olcay Gulsen maakte er eerder al geen geheim van geen hoog libido te hebben. Aan LINDA. vertelt de brunette nu echter dat ze droomt van een relatie waarin ze helemaal géén sex hoeft te hebben.

In de YouTube-serie ‘Wat zou jij doen?’ doet Olcay Gulsen een boekje open over haar sexleven.

Relatie zónder sex

Olcay is in de videoserie te gast met theatermaakster Daphne Gakes. Er worden de bekende Nederlanders allerlei dilemma’s voorgelegd, waaronder een intieme vraag over sex. “Liever alleen eindigen, maar regelmatig sex óf relatie zonder sex?” luidt de vraag. Zonder na te denken antwoordt Olcay razendsnel in de video: “Een relatie zónder sex!”

De droom

Ze verklaart haar antwoord al snel, aangezien Daphne Olcay maar nauwelijks lijkt te geloven. “Yes, dat is mijn droom. Als je verliefd bent, is het leuk om sex te hebben. Maar ik moet er niet aan denken dat ik dat de komende 40 jaar nog moet gaan doen. Het voelt als werk.”

Olcay Gulsen en Ruud de Wild

Olcay is sinds 3 maanden gelukkig met radio-dj Ruud de Wild, en dus gaat de vraag al snel over haar huidige sexleven. Olcay laat weten dat haar antwoord niet van toepassing is op Ruud. Veel laat ze echter niet los: “Nee, het is nu echt heel fijn. Ander onderwerp!”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP