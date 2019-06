Olcay Gulsen reageert voor het eerst op breuk met Ruud de Wild

Olcay Gulsen en Ruud de Wild zijn na 4 maanden weer uit elkaar. Dat maakte de radio-dj vrijdag zelf bekend via Instagram. Olcay reageert nu ook op de breuk.

Ze legt uit waarom er een eind is gekomen aan de relatie.

Advertentie

Vriend overleden

In RTL Boulevard vertelt ze dat het alles te maken heeft met het plotselinge overlijden van haar ex en goede vriend James Harris. Hij was de eerste grote liefde van Olcay.

Verdrietig

Terwijl ze al lang niet meer samen is met hem, laat de presentatrice weten intens verdrietig te zijn. “Ik merkte dat ik gewoon veel meer tijd voor mezelf nodig heb”, legt ze uit. “Ik wil eerst mijn eigen gedachten op een rijtje krijgen, en me dan weer focussen op andere dingen.”

Eerlijk

Ruud deelt op Instagram een lieve foto van hem en Olcay. “4 maanden te gek gehad. Aan alles komt een einde. Helaas”, schrijft hij bij het kiekje. “Alles wat ik er meer over zeg doet tekort aan de liefde. Lieve Olcay, respect voor jou. Je bent een vechter en een van de eerlijkste mensen die ik ken. Veel te weinig mensen kennen jouw mooie kant.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP