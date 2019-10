Olcay Gulsen geeft opheldering over haar relatie met Ruud de Wild

Hun relatie strandde in juni na slechts 4 maanden, maar even later bleek dat mode-ontwerper en presentatrice Olcay Gulsen en radio-dj Ruud de Wild weer aan het daten waren. Olcay geeft nu duidelijkheid over de situatie.

In een interview met Beau Monde vertelt de presentatrice hoe de vork precies in de steel zit. Komt het ooit nog goed tussen het ooit zo verliefde koppel?

Hij blij, zij blij

Toen journalist Willibrord Frequin te gast was in de radioshow van Ruud, vroeg hij op de man af of de twee weer verkering hadden. “We daten ja, we daten”, was het antwoord van de dj. Toch noemt Olcay zich gewoon nog vrijgezel. “Ik heb een heel leuke relatie met Ruud. Als hij blij is, ben ik ook blij”, vertelt ze aan Beau Monde.