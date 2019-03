Olcay Gulsen gaat een rol spelen in déze bekende soap

Olcay Gulsen is bekend geworden als modeontwerpster, maar de laatste tijd is ze ook steeds vaker te zien als presentatrice op televisie. Nu mag ze ook actrice toevoegen aan haar CV.

Olcay heeft namelijk een klein rolletje gekregen in de Amerikaanse soap The bold and the beautiful. Ze speelt in de soap de assistent van Bill Spencer (Don Diamont) en heeft twee zinnen tekst. Haar rol is zo klein dat ze zelfs geen naam had in de soap, maar Olcay heeft er zelf voor gezorgd dat haar personage de naam Georgina kreeg, de naam van haar zusje dat groot fan is van de soap. Wanneer de aflevering met Olcay in Nederland op televisie te zien is, is niet bekend.

Je kunt het fragment hier bekijken.

Dit bericht bekijken op Instagram 💋 Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@olcay) op 7 Mrt 2019 om 1:42 (PST)

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.