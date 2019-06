Olcay Gulsen onder vuur na uitspraken over plussize-paspoppen

In de uitzending van RTL Boulevard maandagavond werd aandacht besteed aan de nieuwe plussize-paspoppen van sportmerk Nike. Olcay Gulsen zat aan de desk en haalde zich met haar keiharde uitspraken flink wat woedende kijkers op de hals.

Vorige week maakte Nike bekend plussize-paspoppen in hun winkels te zetten. Daar werd over het algemeen vol lof op gereageerd. Olcay had echter een andere mening. “Ik vind: dit is niet echt een maatje meer. Dit is maatje 48/50 denk ik”, vertelde Olcay.

Advertentie

Heftige uitspraken Olcay Gulsen

De uitspraken van Olcay Gulsen schieten veel kijkers van RTL Boulevard in het verkeerde keelgat. Zo zei ze onder andere: “Ik vind het persoonlijk vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouw fit genoeg is om te gaan sporten.” Caroline Tensen valt haar bij en vraagt zich af: “Wíl je als je zo zwaar bent in zo’n outfit?”

Tegengeluid

Peter R. de Vries laat een tegengeluid horen. Hij is het totaal niet eens met de presentatrices. “Wat maakt het uit?” vraagt hij hardop af. “Ik sport heel veel en heb vandaag nog buiten een bootcamp gedaan. De helft van de mensen is zo. Heel veel mensen zijn ‘te zwaar’, maar die sporten wel!”, verklaart hij.

Fatshaming

Op Twitter wordt door velen vol verbazing, verdriet, boosheid en ongeloof gereageerd op de uitspraken van Olcay Gulsen. De presentatrice wordt online dan ook van ‘fatshaming’ en ‘bodyshaming’ beschuldigd. Ook over Caroline Tensen wordt geen goed woord gesproken.

Waarom zou een vrouw met een grote maat niet zo’n sportoutfit aan willen doen Caroline Tensen en Olcay Gulsen? Over bodyshaming gesproken. Bah! Gelukkig is daar @PeterRdeV! @RTLBoulevard @Nike #olcaygulsen #CarolineTensen https://t.co/nB3E6Y5bvb — Monique van Dijk Armor (@moniquearmor) 11 juni 2019

Ik zit sinds heel lang heel hard te huilen op de bank omdat een item bij @RTLBoulevard me heel heel veel verdriet doet. Wat hebben we nog een lange weg te gaan jongens. Als je mijn relaas aankunt, stories op Instagram: https://t.co/gl3PQidgpB te lang voor hier. #bodypositivity https://t.co/THMGN7EyjE — Suzanne Mensen (@Suuz_) 10 juni 2019

Die 2 vrouwen leven niet in de echte wereld maar in hun tv-bubbel. Ze zijn alle kijk op realiteit verloren. Ik hoop straks weer heerlijk in mijn xxl sportpakje te mogen sporten! #rtlboulevard #olcaygulsen #CarolineTensen — Miranda de Miranda (@miranda_mwk) 11 juni 2019

Anyway het is fijn om te zien dat vrouwen elkaar inspireren en motiveren. #fatshaming #bodyshaming #olcaygulsen #carolinetensen — Gwendoline (@MissGwendoline_) 10 juni 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf, RTL Boulevard. Beeld: ANP