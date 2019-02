Olcay Gulsen maakt op Instagram verdrietig nieuws bekend

Modeontwerpster Olcay Gulsen heeft via Instagram zondag een verdrietig nieuwtje gedeeld. Zij en haar vriend Frans Ghazi hebben namelijk de stekker uit hun relatie getrokken.

“Bedankt voor alle mooie jaren lieve Frans. Bedankt voor alle mooie herinneringen. Bedankt voor wie je bent. Ook al gaan we niet samen verder hoop ik dat je in mijn leven blijft. Voor altijd respect voor jou”, schrijft Olcay bij een lieve selfie van het tweetal. Uit dit berichtje blijkt dat zij en Frans als vrienden uit elkaar gaan.

Eerdere relatie

Olcay en Frans kennen elkaar al een lange tijd en hebben eerder al een relatie gehad. In 2013 gingen ze toen uit elkaar. Maar 2 jaar later deelde Olcay ineens weer verschillende kiekjes samen op Instagram en bevestigde het tweetal dat ze weer een relatie hadden. Maar momenteel is Olcay dus weer vrijgezel.

Bron: Instagram. Beeld: ANP