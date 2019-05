Voormalig mode-ontwerpster en presentatrice Olcay Gulsen heeft in een video op LindaTV een boekje opengedaan over vreemdgaan. Ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken en verklaart dat ze al heel vaak bedrogen is geweest.

Olcay Gulsen had in het verleden onder andere relaties met voetballer Edgar Davinds en zakenman Frans Ghazi.

Bedrogen Olcay Gulsen

Olcay vertelt dat ze in haar vorige relaties heel vaak te maken had met vreemdgangers. Welke exen haar bedrogen hebben wil de brunette niet vertellen, maar ze kan wel bevestigen dat het vaker dan 1 keer geweest.

Huichelaar

Op de vraag of ze bij haar partner zou blijven, wanneer hij haar zou bedriegen antwoordt ze: “Ik ben honderd keer gebleven, dus ik zou een huichelaar zijn als ik nu zou zeggen ‘Ik ga weg'”. Waarom ze niet wegging, toen ze erachter kwam dat haar ex een scheve schaats reed? “Omdat ik een beetje nonchalant ben en omdat het zo’n gedoe is om uit elkaar te gaan.”

Goedkoop

Zelf zou Olcay nooit vreemdgaan, laat ze weten. “Vreemdgaan vind ik echt goedkoop gewoon.” De presentatrice is sinds een paar maanden samen met radio-dj Ruud de Wild. De twee hebben het nog steeds erg naar hun zin. Voor zijn 50e verjaardag heeft Olcay hem zelfs hun eerste vakantie samen cadeau gedaan.

View this post on Instagram Happy birthday sweet @ruuddewild #thebestisyettocome A post shared by Olcay Gulsen (@olcay) on Apr 24, 2019 at 4:02am PDT

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP Foto