Olcay Gulsen weer gelukkig in de liefde en het is géén onbekende

Olcay Gulsen is weer gelukkig in de liefde en… het is geen onbekende. Sterker nog: we hebben hem onlangs nog gespot aan de zijde van Olcay.

Ze is dolverliefd op Ruud de Wild, blijkt op social media. De twee worden samen zoenend gespot in Parijs.

Advertentie

Het is weer helemaal aan tussen Olcay (39) en radio-dj Ruud (50). Een aantal maanden geleden waren ze al een stelletje, maar die relatie hield toen geen stand. Na vier maanden was het toen over en uit. Over de break-up zegt Ruud: “We werden opgejaagd door de pers, kregen amper tijd samen iets op te bouwen en toen overleed haar ex. Voor allebei was het beter om rust te nemen, overzicht te krijgen”. Maar er lijkt inmiddels een blije nieuwe start te zijn gemaakt.

Over haar verkering zegt de beauty-expert: “We doen het heel erg rustig aan en overhaasten niks”. En waarom ze dol op hem is? “Wat ik zo leuk aan hem vind? Hij is grappig, slim en iemand met wie je echt een goed gesprek kan voeren. Dat is ook wel eens verfrissend, haha.”

Ook kiest Olcay tegenwoordig voor een nieuwe haarkleur, die opvallend is:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL. Beeld: ANP