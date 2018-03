Dit plaatst Olcay op Instagram na de ontknoping van 'Wie is de Mol?' 2018

De ontknoping van ‘Wie is de Mol?’ 2018 gisteravond is het gesprek van de dag. Want wat heeft de Mol het goed gespeeld. Ook Olcay was er totaal ondersteboven van en dat vonden kijkers hilarisch om te zien.



Finaliste Olcay Gulsen kon haar oren niet geloven toen de Mol zich onthulde. Nu plaatst ze een foto van dat moment op Instagram, met een boodschap aan diegene.