Olcay en Ruud kunnen niet zonder elkaar: "We zijn weer aan het daten"

Langzaam bloeit de liefde tussen Olcay Gulsen en Ruud de Wild weer op. Na een pauze van een kleine 3 maanden is het tweetal weer aan het daten.

En Olcay is erg enthousiast!

Uiteten

“Ik heb gisteren met Ruud gedatet”, vertelt ze met een lach op haar gezicht aan Shownieuws. “Ja, ik had een date met Ruud gisteren. Ja, was gezellig! We zijn uiteten geweest.” Het tweetal heeft het erg gezellig samen, maar Olcay geeft aan het wel rustig aan te willen doen.

Tijd voor haarzelf

“We zien elkaar en dan is het altijd gezellig.” Toch wil ze er niet gelijk een label op plakken. “Ik heb het grootste deel van mijn leven in relaties doorgebracht, dus ik vind het ook wel leuk om gewoon wat meer tijd voor mezelf in te ruimen.”

Verdrietig

Het koppel ging in juni na een relatie van 4 maanden uit elkaar, omdat Olcay het moeilijk had met het plotselinge overlijden van haar ex en goede vriend James Harris. Ze had tijd nodig om dit verdriet te verwerken en wilde even alleen zijn. Wel bleven ze vrienden en zei Ruud onlangs nog in een interview dat hij zich erg veilig bij haar voelde.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP