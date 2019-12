Olcay Gulsen klaar voor volgende stap met Ruud de Wild

Olcay Gulsen en Ruud de Wild zijn na een ietwat lastige start dan tóch erg gelukkig samen. Het bekende koppel heeft het zelfs zó leuk samen, dat Olcay al mijmert over een volgende stap in haar relatie. Dat vertelt ze aan RTL Boulevard.

De 39-jarige Olcay en 50-jarige Ruud houden het niet langer geheim: ze zijn stapelverliefd!

Trouwen

Dinsdagavond doet Olcay Gulsen voor het eerst een boekje open over haar toekomst met de radio-dj. Ze vertelt: “Ruud is 3 keer getrouwd geweest, ik ben al 3 keer verloofd geweest. Misschien is in dit geval wel 4 keer is scheepsrecht!” Ruud voegt daar aan toe dat hij erg verliefd op de brunette is. “Ik wil het wel”, benadrukt hij glimlachend.

Kinderen

Of het stel ook kinderen wil? “Ik vind het heel leuk zoals we het nu hebben”, antwoordt Olcay op die lastige vraag. Toch blijkt ze wel benieuwd te zijn naar het antwoord van haar liefje, en dus zet ze Ruud voor het blok. En zijn antwoord is een volmondige en liefdevolle “ja”.

View this post on Instagram 🎄🎄 check de kerstkaarten op ruuddewild.com 😂😂 @ruuddewild A post shared by Olcay Gulsen (@olcay) on Dec 9, 2019 at 4:02am PST

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress