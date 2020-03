81-jarige man vliegt het internet over met aandoenlijke video's

Ken je het vrij nieuwe social mediaplatform TikTok al? Daar vind je talloze korte video’s van (met name) playbackende en dansende tieners. Maar niet alleen dat: ook de 81-jarige Stephen verovert dagelijks de harten van zijn 100 duizenden volgers met lieve video’s.

Onder de gebruikersnaam Old Man Steve plaatst de 81-jarige regelmatig heerlijke video’s. Meestal met een vrolijk gekleurd hoedje op.

Stephen werkte jarenlang achter de kassa in Dallas, maar heeft die carrière inmiddels verruild voor een baan als heuse influencer. En dat blijkt geen slechte keuze te zijn, want met zijn content heeft hij al ruim 600.000 volgers verzameld.

Gemeenschappelijke factor

Je zou misschien denken dat zijn video’s dan wel héél bijzonder moeten zijn. Dat zijn ze dus eigenlijk precies niet, maar juist dáárdoor doen ze het waarschijnlijk zo ontzettend goed. Stephen deelt voornamelijk video’s waarin hij simpele gerechten in elkaar flanst, zoals koekjes met perzik of een diepvriesmaaltijd. Maar hij filmt zichzelf ook als hij de was doet, of hij wenst zijn volgers een fijne dag terwijl hij een banaantje eet.

Waarom Steve ooit is begonnen met het delen van video’s op TikTok? “Ik heb het simpelweg altijd leuk gevonden om anderen te entertainen”, laat hij aan Today weten. Zijn video’s hebben dan ook allemaal 1 ding met elkaar gemeen: een hele lieve vorm van humor die gegarandeerd een glimlach op je gezicht tovert. “Ik hoop dat ik mensen blij kan maken of een fijne dag kan bezorgen.”

Opa

Steve heeft zelf geen (klein)kinderen, maar veel volgers zouden hem dólgraag als opa willen. Dat krijgt hij dan ook vaak te horen onder zijn vrolijke video’s. “Mensen reageren dat ze willen dat ik hun opa ben, of dat hun opa iets meer zoals ik was”, vertelt de internetster. Toegegeven: wij snappen die reactie van zijn volgers wel:

Bron: Today & Twitter. Beeld: iStock & Twitter