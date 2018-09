Olivia Newton-John vecht opnieuw tegen kanker

In een interview op de Australische televisie vertelde actrice en zangeres Olivia Newton-John (69) gisteravond dat ze opnieuw moet vechten tegen kanker.

Zo’n twintig jaar geleden werd bij de Grease-actrice voor de eerste keer borstkanker gediagnosticeerd. Deze ziekte heeft de sterke vrouw overwonnen, maar vorig jaar onthulde ze dat de ziekte was teruggekeerd.

Medicinale marihuana

Vorige maand heeft ze twee lezingen moeten annuleren waardoor er weer geruchten ronddingen dat de actrice opnieuw was getroffen door kanker. Dit blijkt helaas het geval te zijn. In een interview gisteravond in de Sunday Night Show vertelde ze dat er weer een tumor bij haar is gevonden, dit keer onderaan de rug. Olivia krijgt nu bestralingen en chemotherapie. Ook gebruikt ze medicinale marihuana om de pijn te verlichten. De wiet wordt geteeld door haar echtgenoot John Easterling. Gelukkig gaat het wel goed met Olivia. “Ik geloof dat ik wil winnen dat is mijn doel”, vertelde ze.

Memoires

Dit verschrikkelijke nieuws maakte ze bekend aan de vooravond van de release van haar memoires Don’t Stop Believin’. In dit boek vertelt ze onder andere over haar strijd tegen deze rotziekte. “Kanker is iets waar ik de rest van mijn lange leven rekening mee moet houden.”

Bron & beeld: ANP.