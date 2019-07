Zo maken Ollolai-winnaars Marije en Ovan het nu in het Italiaanse dorp

Donderdagavond was het genieten geblazen van weer een nieuwe aflevering van Het Spaanse dorp Polopos. Daardoor zou je bíjna oud-deelnemers én winnaars van het vorige seizoen Marije Graafsma en Ovan Abdullah vergeten. Hoe gaat het eigenlijk met hen?

De Telegraaf sprak Marije over het vorige seizoen Het Italiaanse dorp: Ollolai en hun winnende bedrijf Amkina Sleep & Experience. En daar is goed nieuws over: de bed and breakfast is eindelijk van de grond.

Advertentie

Veel interessante gasten

“Het gaat goed”, vertelt Marije aan De Telegraaf. “We hebben nu al een maand lang gasten. Zo fijn, zo veel verschillende mensen in huis. Dat levert veel interessante gesprekken op.” Het stel heeft naar eigen zeggen eindelijk wat ademruimte na een periode van verbouwen, verbouwen en nog eens verbouwen.

Echte inwoners

Maar het resultaat mag er zijn. Het stel woont sinds de opnames voor het programma (vorig jaar in mei) permanent in het Italiaanse bergdorpje op Sardinië. Het stel voelt zich er thuis. Zelfs zo erg, dat ze menen Nederland niet eens per se te missen. Deels omdat er regelmatig familie en vrienden op bezoek komen. “Ze blijven dan een week of zo en dan is het contact veel intenser. We brengen veel meer tijd samen door. Daardoor voelt Nederland niet zo ver weg.”

Het verblijf

“Twee kamers zijn al klaar en constant verhuurd, de derde kamer zal binnenkort ook gereed zijn”, aldus Marije. In de toekomst willen ze graag thema-weken organiseren en zorgen voor meer beleving bij de gasten. Maar, “de tijd zal het leren”, aldus Marije.

Polopos

Marije heeft nog wel een tip voor de huidige deelnemers van Het Spaanse dorp Polopos. “Probeer mee te gaan met het leven daar en de taal te beheersen.” De Nederlandse mentaliteit moeten ze volgens haar loslaten, want dat werkt vaak niet in het buitenland. Ze moeten, zoals ze zegt, meegaan met de ‘flow’.

Andere koppels

Niet alle stellen zijn op hetzelfde punt. RTL meldt dat Brenda en Diederik en Sandra en Marcello ondertussen niet meer in Ollolai wonen, Joey en Daniëlle werken afwisselend in Nederland en Italië aan hun huwelijksonderneming en Paulen en Chantal zijn nog druk bezig om hun droom waar te maken in het dorp.

Dit bericht bekijken op Instagram 💃🏻🕺🏽 Een bericht gedeeld door MARIJE GRAAFSMA (@marijegraafsma) op 6 Sep 2018 om 4:15 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram ✨ #amkina #sleepexperience #ollolai Een bericht gedeeld door MARIJE GRAAFSMA (@marijegraafsma) op 11 Mei 2019 om 3:09 (PDT)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: RTL