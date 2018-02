Willem-Alexander en Máxima aanwezig bij openingsceremonie Olympische Spelen

Dat onze koning een groot sportliefhebber is, weet iedereen. Vandaag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat zowel koning Willem-Alexander, koningin Máxima als minister-president Mark Rutte onze sporters zullen aanmoedigen in Pyeonchang tijdens de Olympische Spelen.

Bij de openingsceremonie van de Spelen, op 9 februari, zullen ze alledrie aanwezig zijn. Willem-Alexander is bovendien als erelid uitgenodigd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij zal van 9 tot en met 13 februari aanwezig zijn in Pyeonchang. Zowel Máxima als Mark Rutte zullen alleen op 9 en 10 februari aanwezig zijn.

Lunch en Holland Heineken Huis

Natuurlijk worden er ook een aantal wedstrijden bekeken. Welke wedstrijden dit precies zullen zijn, is nog niet bekend gemaakt. Op 10 februari gaan de drie samen met de Nederlandse sporters lunchen in het Olympisch Dorp. Daarna volgt een gezellige avond in het welbekende Holland Heineken Huis.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP