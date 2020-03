Om deze reden moest OG3NE hun optreden zaterdagavond annuleren

De zusjes van OG3NE zouden zaterdagavond voor een uitverkochte zaal in Bussum optreden. Helaas moesten zij deze show afzeggen, vanwege de gezondheid van 1 van de zusjes. Dit laten ze op Instagram weten.

“Vanavond zouden wij in een uitverkocht Spant in Bussum staan met onze theatershow”, beginnen de zusjes hun bericht op Instagram. “Daar hadden we erg veel zin in! Helaas zijn wij genoodzaakt deze show te cancelen en te verzetten.” Lisa, Amy en Shelley laten weten dat de reden hiervoor de gezondheid van Amy is. Zij is te ziek om op te treden.

Medische achtergrond

Vanwege de medische achtergrond van Amy zijn de zusjes extra voorzichtig met haar gezondheid. Ze is geboren met maar 1 long en heeft astma. Het feit dat zij nu niet op haar fitst is, was dan ook genoeg reden om het concert te annuleren.

Verzetten

Gelukkig hoeven de fans van de zusjes niet te treuren. Volgens het statement op Instagram blijven de tickets geldig en zal het concert verzet worden. “Nogmaals onze excuses en we hopen op jullie begrip”, sluiten de meiden het bericht af.

Lieve reacties

En dat begrip is er. Onder de post stromen de reacties binnen met steunbetuigingen. Reacties zoals “een goed herstel gewenst lieve Amy” en “helaas kan dit ook gebeuren. Heel veel beterschap” worden veelvuldig onder de tekst geplaatst door volgers.

Theatertour

De eerstvolgende show zal woensdag plaatsvinden in Schiedam. Zoals het er nu voorstaat verwachten de dames hun theatertour vanaf dan gewoon voort te kunnen zetten.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress.