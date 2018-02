Oma (50) bevalt van haar eigen kleinzoon

De Amerikaanse Kayla (29) wilde niets liever dan een kindje krijgen met haar partner Cody Jones. Door een operatie aan haar baarmoeder die Kayla als tiener onderging, werd de droom om zwanger te worden echter onmogelijk. Totdat de schoonmoeder van Kayla een heel bijzonder voorstel deed.

De 50-jarige Patty Resecker uit Arkansas, zelf moeder van drie kinderen, besloot draagmoeder te worden nu haar schoondochter zelf geen kind kon dragen.

Baarmoeder

Als tiener had Kayla een tumor in haar baarmoeder die operatief verwijderd werd. Tijdens de operatie verloor Kayla een deel van haar baarmoeder, waardoor ze zelf geen kinderen meer kan krijgen.

Binnen de familie

Toen Patty zag hoe verdrietig haar zoon en schoondochter waren, vertelde ze hen dat zij draagmoeder wilde zijn. Zo zou het kindje binnen de familie geboren kunnen worden. Na veel wikken en wegen stemden Kayla en Cody in met het plan.

Intensieve hormoonbehandelingen

De 50-jarige Patty werd zwanger dankzij intensieve hormoonbehandelingen en is inmiddels bevallen van een gezonde baby genaamd Kross. “Cody en Kayla zijn de beste ouders die je je kunt inbeelden,” vertelt een dolgelukkige Patty.

Geen seconde spijt

Het koppel kon de hele zwangerschap van dichtbij meemaken. “Dagelijks gingen Kayla en ik langs om te voelen hoe de baby bewoog”, vertelt Cody. “Als een onbekende draagmoeder was geweest, hadden we nooit deze ervaring gehad.” Ook Patty heeft nog geen seconde spijt van haar keuze. “Onze familieband is hechter geworden. Ik probeerde elke stap te filmen, zoals mijn buik die op-en-neer ging. Het voelde zo slecht dat Kayla dat niet zelf kon ervaren. Ik wilde in ieder geval dat ze niets zou missen van de zwangerschap.”

