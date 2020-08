Tiffany zamelt geld in voor oma in hospice: “Er moeten airco’s komen”

Tiffany is een inzamelingsactie gestart voor haar oma in het hospice. Met de huidige hittegolf is het voor de 79-jarige Dieni bijna niet meer uit te houden daar. “Oma zei tegen me dat het voor haar niet meer hoeft zo.”

Er moeten dus zo snel mogelijk airco’s komen.

Tiffany’s oma is terminaal en heeft nog maximaal drie maanden te leven. De laatste periode van haar leven brengt ze door in een hospice in Tilburg. Daar heeft haar oma het enorm naar haar zin. Totdat de hittegolf uitbrak.

“Door bezuinigingen in de zorg zijn airco’s wel het laatste waar aan wordt gedacht”, vertelt Tiffany aan RTL nieuws. Dat neemt ze de zorg niet kwalijk. “Het personeel is ongelooflijk aardig, ze doen alles voor haar.” Zo werd haar oma continu voorzien van koude washandjes toen ze ’s nachts de hitte niet aankon. Heel lief, maar het is nog altijd te warm voor Dieni.

Onhoudbaar

Vooral overdag is het zwaar voor de mensen in het hospice. De temperatuur kan dan wel oplopen tot 30 graden. En dat is voor Tiffany’s oma onhoudbaar. “Verkoeling zoeken onder de douche of in een voetenbadje gaat niet, ze kan alleen maar liggen. Ze ligt daarom zonder kleren in bed, alleen met een luier aan. Drie ventilatoren op haar gericht, maar het helpt niets.” Dieni heeft dan ook al aangegeven dat het voor haar op deze manier niet meer hoeft. “Door de hitte mag het van haar zo snel mogelijk eindigen”, laat haar bezorgde kleindochter dan ook weten. “Dat vind ik echt heel zielig.”

Misschien te laat

Om te helpen waar mogelijk, is Tiffany een crowdfundactie gestart. Hiermee wil ze geld inzamelen voor airco’s voor het hospice. In een halve dag is al bijna 3000 euro opgehaald. Nooit had Tiffany verwacht dat ze zo veel zou ophalen. In overleg met het hospice wordt nu gekeken of een bedrijf hun verder kan helpen en zo snel mogelijk airco’s kan bieden. Misschien is dat niet meer op tijd voor Dieni, beseft Tiffany. “Misschien dat het voor mijn oma te laat is, maar dan kan ik alsnog de anderen die hier liggen, of hier komen te liggen, een aangenamer laatste verblijf geven.”

Bron: Rtlnieuws. Beeld: iStock.