50-jarige oma die dacht in de overgang te zitten bevalt van haar 5e kind

Michele Hall (50) wist niet wat ze zag toen er een plusje verscheen op haar zwangerschapstest. Ze was in verwachting. Maar ze zat toch in de overgang?

De Amerikaanse moeder van 4 kinderen (14, 24, 28 en 34 jaar) en oma van 2 kleinkinderen (4 en 6 jaar) zette in december haar zoontje Grayson op de wereld. En óf dat het leven van haar en man Jerry (47) op z’n kop zette.

Buikpijn

Eind vorig jaar besloot Michele een zwangerschapstest te doen, omdat ze al een poosje kampte met wat buikpijn. Dit deed ze eerst weg als een symptoom van haar menopauze en auto-immuunziekte lupus, waar ze al 10 jaar mee kampt. Maar ze wilde het zekere voor het onzekere nemen. En dat was maar goed ook: ze bleek op dat moment al 26 weken zwanger te zijn.

Shock

“Iedereen was in shock”, vertelt Michele over de reactie van de familie op haar zwangerschap tegenover Naples Daily News. “Absoluut in shock”, beaamt haar man. “Ontzettend in shock”, vult haar 14-jarige dochter Aubrey aan. Nee, nog een kind stond absoluut niet op de planning van het koppel. Zodra hun jongste dochter uit huis zou gaan, wilden ze gaan reizen. “Maar we moeten dat plan even laten varen en helemaal opnieuw beginnen”, aldus Michele. Toch hebben ze geen moment getwijfeld om het kindje te houden. Natúúrlijk wilden ze dat.

Gezondheidsrisico’s

En zo geschiedde dat Michele en Jerry zich binnen 2 maanden halsoverkop moesten voorbereiden op de komst van een baby. Van de babykamer inrichten tot en met de nodige ziekenhuisafspraken inhalen- want er kleefden nogal wat risico’s aan de komst van het kindje. Niet alleen om Michelles ziekte en hoge bloeddruk, maar natuurlijk ook om haar leeftijd. Zou de baby wel gezond ter wereld komen? Hoe langer ze hem in zich droeg, hoe groter de gezondheidsrisico’s werden.

Intensive care

Op 27 december 2018 onderging Michele een geplande keizersnede. Artsen stelden vast dat Grayson bij de geboorte 34 tot 35 weken oud was. De eerste dagen vocht het ventje, dat ruim 6 pond (meer dan 2.700 gram) woog, voor zijn leven op de intensive care. Hij had last van ademhalingsproblemen en een langzame hartslag. Maar nu, 2 maanden later, maakt ‘ie het hartstikke goed.

Anticonceptie blijven gebruiken

Maar hoe kon Michele zwanger worden, terwijl ze in de overgang zat? Nou, de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw in de overgang komt is 50 tot 51 jaar. Maar je kunt er pas voorzichtig van uitgaan dat je onvruchtbaar bent als je zeker 1 jaar niet meer ongesteld bent geweest. Michele dacht dat dat ook het geval was, maar dat bleek uiteindelijk deels door haar zwangerschap te komen. Je lichaam stopt niet per direct met het produceren van eicellen, dat is een langzame afbouw. Zolang je menstrueert, al is het heel onregelmatig, bestaat er een kans op zwangerschap. En als dan net die ene nog geproduceerde eicel bevrucht wordt, zoals bij Michele… Het is daarom zaak om nog altijd anticonceptie te blijven gebruiken, totdat je er 100 procent zeker van bent.

Nu echt nooit meer zwanger

Enfin, de komst van de baby was dan wel totaal onverwacht, maar blij zijn Michele en Jerry absoluut met Grayson. “Hij is een zegen. (…) Deze baby betekent een nieuw begin.” De moeder heeft er nu wel voor gezorgd dat ze nooit meer zwanger kan worden: bij de keizersnede heeft ze haar eileiders laten verwijderen.

Golden Gate Estates grandma delivers surprise baby, restarts motherhood at 50 https://t.co/Ik6ng6gD5X via @ndn and @AshleyPCollins — Frank Gluck (@FrankGluck) 1 maart 2019

Bron: Naples Daily News, Gezondheidsnet. Beeld: iStock