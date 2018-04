Oma in Rijdende Rechter doet wel héle gepeperde uitspraken

“Ik zit hier niet te liegen!”. Wil Boekkooi is wat je noemt een krasse dame. In de Rijdende Rechter van gisteravond was ze niet gecharmeerd van het bedrijf dat haar een scootmobiel leverde zonder achteruitkijkcamera.

En ze nam bepaald geen blad voor de mond.

Meester Reid wordt tijdens deze zaak geconfronteerd met de toekomst. 👴 Iedereen aan de scootmobiel! #RijdendeRechter vanavond 22:20 #NPO1 pic.twitter.com/c947NiSUgR — De Rijdende Rechter (@RijdendeRechter) 3 april 2018

Na een heftig ziekbed is Wil in een kamer in het verzorgingshuis beland. Maar Wil zou Wil niet zijn als ze er niet graag even op uit gaat elke dag. Als ze op de televisie een reclame ziet over een prachtige scootmobiel belt ze meteen de leverancier, Het vijfde wiel. Na een complete demonstratie van de scootmobiel met alle accessoires schaft ze een exemplaar aan, zonder extra’s én bedingt ze een flinke korting.