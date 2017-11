Oma Roy Donders overleden

De oma van stylist Roy Donders is overleden. Hij maakte dit zelf bekend op Facebook met een foto van zijn oma en een mooi bericht.

In het bericht bij de foto vertelt hij dat zijn oma veel pijn had aan haar botten en gewrichten. Ook had ze problemen met haar nieren en hart. “Gelukkig is ze rustig ingeslapen en heeft ze een geweldig mooi afscheid gehad met ons allemaal”, luidt het bericht.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: ANP