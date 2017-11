Omgekomen baby Breda stierf niet aan een natuurlijke dood

Afgelopen maandag overleed een baby in een ziekenhuis, maar omdat de situatie verdacht was, werd er meer onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

Wat blijkt: het kindje is niet aan een natuurlijke dood gestorven.

Schrikken

De baby was een dag voor het overlijden al in het ziekenhuis opgenomen. Artsen vonden het niet duidelijk of het hier ging om een natuurlijke dood en daarom werd een politieonderzoek gestart. Het kindje was in het ouderlijk huis onwel geworden. Over de ouders is nog niets bekendgemaakt en er is volgens de politie nog niemand aangehouden.

Alarm

Maar er is wel geconstateerd dat het gezin bekend is bij jeugdinstanties. Het kindje werd in kritieke toestand aangetroffen nadat alarm werd geslagen door iemand anders. Er is eerder al een rechtszaak geweest over de thuissituatie van het jongetje. Volgens andere bronnen zou het kind al uit huis zijn geplaatst, voor het incident.

