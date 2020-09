BN’ers vragen aandacht voor nieuwe initiatief: Omroep Zwart

Misschien heb je het al voorbij zien komen: op social media vragen verschillende BN’ers aandacht voor een nieuw initiatief genaamd Omroep Zwart.

“Hoe snel hebben we een nieuwe omroep gestart, denk je? Word lid”, roepen de BN’ers op via Instagram. Onder andere Typhoon, Angela Groothuizen, Akwasi en Bizzey deelden het bericht. Ook partijen als Tony’s Chocolonely, Melkweg en Paradiso steunen de nieuwe omroep.

Nieuwe leden

Het doel? Zoveel mogelijk leden werven zodat ze een nieuwe, diverse omroep kunnen starten waar iedereen welkom is. “Mensen van alle kleuren. Mensen van alle voorkeuren. ZWART gaat kleur voorbij”, meldt de omroep via hun website. Online roepen ze mensen op om lid te worden. Het zit in Nederland namelijk zo: een omroepvereniging krijgt zendtijd als ze minimaal 50.000 betalende leden hebben. Verder hebben ze een ‘onderscheidende programmering’ nodig.

Omroep Zwart

Op Instagram lees je waar de omroep voor staat: “Een nieuwe omroep die altijd uitgaat van interesse in anderen. Enthousiast, open en verbindend. Wij brengen een nieuw geluid dat nieuwsgierig maakt en waar je meer van wil horen.”

Vervolgens lees je: “Eigenlijk raar dat Omroep Zwart er niet allang was, toch? Is het je weleens opgevallen dat sinds de oprichting van de Televizierringen in 1964 er precies één persoon van kleur ooit won? Zonde van alle talenten, verhalen en mooie nieuwe perspectieven die nu worden gemist. Het is geen toeval dat honderden bekende en nog onbekende talenten meteen ‘ja’ zeiden op de uitnodiging om zich te verbinden aan onze omroep.”

