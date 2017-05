Deze hilarische en goudeerlijke omschrijving van asielkat gaat viraal

Als je op zoek bent naar een nieuw poezenvriendje in het asiel hoop je natuurlijk op dat ene pareltje. Die ene asielkat die houdt van knuffelen, dol is op kinderen en die ook nog zijn nagels weet thuis te houden.

Misschien had An Dodeman (zie video) gewoon gelijk. Mr. Biggles is namelijk alles behalve de ideale huisgenoot. En het Australische asiel waar de kat momenteel verblijft is daar goudeerlijk over.

Een kreng van een kat

De titel van Mr. Biggles’ asieloproep luidt: “Mr. Biggles. Een kreng van een kat”. Zijn omschrijving vermeldt vervolgens: “Als hij het niet eens is met wat je aan het doen bent, haalt hij naar je uit. Ook valt hij graag voeten aan. Eigenlijk valt hij alles aan, het is maar net wat er op dat moment voor het grijpen ligt.”

Dictator

Dat is nog niet alles: “Mr. Biggles is een despoot en een dictator, die praktisch op zoek is naar een menselijke slaaf. Hij houdt er niet van gedwarsboomd te worden en krijgt woedeaanvallen als hij niet op tijd te eten krijgt of wanneer hij niet wanneer het hem uitkomt naar buiten mag.”

Hij praat

Niet alle hoop is verloren: “Mr. Biggles houdt van knuffelen wanneer het hem uitkomt. Als je hem niet precies op de juiste manier aait, valt hij je aan. Hij houdt van kittens en hij vindt het interessant om te weten wat je aan het doen bent. Daarnaast praat hij terug als je iets tegen hem zegt”.

Interesse

Je ziet, Mr. Biggles is dus niet voor de poes. Het asiel geeft aan dat de kat op zoek is naar een eigenaar die “zijn sh*t niet tolereert”. De oproep voor de asielkat ging de hele wereld over en verschillende baasjes in spe hebben ondertussen interesse getoond in de “duivelse” zwarte kat, zoals hij ook nog genoemd wordt.

Ach ja, je kan maar beter eerlijk zijn toch? 😉

Benieuwd naar Mr. Biggles? Dit is zijn asielprofiel.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock