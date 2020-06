Veel onbegrip voor drukte op de Dam tijdens demonstratie politiegeweld

Duizenden mensen stonden maandag op de Dam tijdens de demonstratie tegen politiegeweld. Hierdoor was het niet te doen om 1,5 meter afstand te houden. Toch heeft de politie niet ingegrepen.

Via een woordvoerder laat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema weten dat de gemeente niet van plan is in te grijpen om de 1,5 meter afstand tussen mensen te waarborgen. Dit zorgt voor veel onbegrip.

George Floyd

Naar schatting zijn maar liefst 5000 mensen naar de Dam gekomen om te demonstreren tegen politiegeweld. De aanleiding van het protest is de dood van de Amerikaanse George Floyd (46), die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed. Zijn dood zorgde in Amerika voor veel onrust.

Demonstratievrijheid

Om de demonstratie in goede banen te leiden, loopt de organisatie rond met bordjes met instructies voor de 1,5 meter afstand. Maar vanwege de drukte worden deze instructies nauwelijks opgevolgd. Burgemeester Halsema reageert: “Ik begrijp dat 1,5 meter afstand houden niet altijd in acht gehouden wordt, maar de demonstratievrijheid is een heel groot goed. Dus ziet de driehoek geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie ook te belangrijk en zijn bovendien mensen zelf verantwoordelijk.”

Kans op nieuwe besmettingen

Op Twitter wordt verontwaardigd gereageerd op het besluit van de gemeente. Veel mensen vinden dit echt niet kunnen en zijn verbaasd dat dit wél mag in deze tijd. Twitteraars maken zich vooral zorgen om het grote aantal demonstranten. De onderlinge afstand tussen de mensen op de Dam is zo klein, dat de kans op nieuwe coronabesmettingen erg groot is.

Vraagtekens

Ze kunnen dan ook niet voorstellen de demonstratie wordt toegestaan. Ze vinden het vooral heel erg tegenover de zorg. “Hoe leg je dit uit aan alle medici en verzorgers die zich kapot gewerkt hebben? Aan patiënten en oudere mensen die al weken geen bezoek mogen ontvangen? Aan iedereen die bijna failliet is omdat ze hun werk niet mogen uitvoeren?”, klinkt het op Twitter.

Risico voor verspreiding

Ook Maurice van den Bosch, voorzitter van OLVG, is geschrokken van de grote menigte op de Dam. “Het was te verwachten. Ik zet er een foto naast van 2 maanden geleden. Dag en nacht hebben de zorgmedewerkers zich door het stof gewerkt”, schrijft hij. “We weten dat bijeenkomsten van grote groepen, zonder respect voor social distancing, het risico zijn voor verspreiding van COVID19.”

Burgemeester over drukte Dam: ‘Driehoek ziet geen reden om demonstratie te ontbinden’ https://t.co/dTfq7qJkgV pic.twitter.com/zg5kn8he4X — AT5 (@AT5) June 1, 2020

Het was te verwachten. Ik zet er een foto naast van 2 maanden geleden. Dag en nacht hebben de zorgmedewerkers zich door het stof gewerkt. We weten dat bijeenkomsten van grote groepen, zonder respect voor social distancing, het risico zijn voor verspreiding van COVID19. #Amsterdam pic.twitter.com/MKOvp5P5qd — Maurice vd Bosch (@MauricevdBosch) June 1, 2020

Nou, dat klinkt aardig voor al die mensen die hun geliefden niet mochten begraven, ondernemers die hun levenswerk aan gort zagen gaan, wegkwijnende oudjes in verzorgingshuizen. Jullie zijn niet belangrijk jongens, wat de politie in Amerika doet – dát doet er wel toe. https://t.co/T8Dg0hl3y9 — Geerten Waling (@GeertenWaling) June 1, 2020

Ik zit met wanhoop naar de beelden en ontwikkelingen in de VS te kijken. Maar wat Geerten zegt. https://t.co/BuLPYuOTGH — Kari-Anne Fygi 💬 (@KAFygi) June 1, 2020

Kan er in #Amsterdam op de Dam even ingegrepen worden? In Den-Haag werden tijdens de demonstratie afgelopen weekend mensen opgepakt/beboet wegens het niet naleven van de maatregelen. Nu ook even graag, iets met gelijke behandeling. Bedankt! — 🇳🇱 Beps. 🗯 (@VrouwvdVrijheid) June 1, 2020

Als dit wordt toegestaan dan neem ik aan dat volle voetbalstadions, volle restaurants/cafés/musea en evenementen ook weer mogen?#amsterdam pic.twitter.com/Eg3AVNinEa — NEE TEGEN MSM (@NEETEGENMSM1) June 1, 2020

Bedankt demonstranten op de Dam voor jullie bewogenheid met alle zorgmedewerkers van Nederland en anderen die schade ondervonden door de coronacrisis! Wie geeft hier toestemming voor? #dedam #Amsterdam #blijfthuis — Deborah Liefting (@DLiefting) June 1, 2020

Ouderen sterven in eenzaamheid, familie mag niet op bezoek. Boetes voor een spontane actie voor verpleegtehuizen. GEEN PROTEST GEZIEN!!! Waar waren de demonstraties? 🤔 Kijkje op de dam? 😡😳 #Amsterdam #halsema #corona Heel graag uitleg @MinPres pic.twitter.com/Y2SmvYYcX6 — Petra (@PeschiNijs) June 1, 2020

Je mag niet het OV gebruiken om naar het strand te gaan maar wel voor demonstratie #Amsterdam ? Verpleeghuizen weken geen bezoek, Rutte zegt weken #BlijfThuis en #halsema keurt demonstratie goed? #Antifa Hoe kan dat @hugodejonge @MinPres Netherlands — sonja ter heijden (@sonjaterheijden) June 1, 2020

Wanneer gaat #halsema nu aftreden incl. het gehele stadsbestuur en politie chef? Dit kan je niet meer goed praten! #Amsterdam pic.twitter.com/IoDKg7O0i7 — Bernadette (@BernadetteGoos2) June 1, 2020

Hoe belangrijk de #blacklivesmatter protesten in Nederland ook zijn, deze menigte toestaan terwijl bedrijven kapot gaan aan de beperkingen is volslagen idioot.#amsterdam #halsema pic.twitter.com/B3TMKHtp1g — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) June 1, 2020

hoe leg je dit uit aan alle medici en verzorgers die zich kapot gewerkt hebben? aan patienten en oudere mensen die al weken geen bezoek mogen ontvangen? aan iedereen die bijna failliet is omdat ze hun werk niet mogen uitvoeren? #amsterdam weg met #halsema #BlackLivesMatterNL — Judith de Vries 🍀 (@judithdevries) June 1, 2020

Bron: AT5, Twitter. Beeld: Brunopress, Twitter