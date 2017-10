Vrouw raakt onderbroeken kwijt door wasserij: 'Hier heb je een paar tweedehandsjes'

Mevrouw Jansen uit Nijmegen was een aantal onderbroeken kwijt nadat ze haar was van de wasserij had teruggekregen. Ze diende een klacht in, maar kreeg een wel héél opmerkelijk antwoord terug…

Hoe was jij je bh’s eigenlijk? Misschien kun je ’t voortaan beter doen zoals in bovenstaande video.

De vrouw woont in een seniorencomplex en laat haar was altijd doen bij Wasserij De Waal. Volgens mevrouw Jansen is haar ondergoed daar dus ook kwijtgeraakt. De wasserij deed naar eigen zeggen ‘een onderzoek’, maar kon de zoekgeraakte onderbroeken niet vinden. En dus besloten ze om mevrouw Jansen maar een aantal andere – tweedehands – onderbroeken terug te sturen.

Onbekend ondergoed

“Omdat wij het vervelend voor u vinden, ontvangt u hierbij wat onbekend ondergoed. Wellicht kunt u deze gebruiken”, zo stond er op de brief die mevrouw Jansen terugkreeg van de wasserij.

‘Nee ondanks dat wij Uw was meenamen is t niet onze schuld. U bent toch bejaard dus hier heeft U wat onbekend ondergoed’ . #mafkezen pic.twitter.com/QESCjRNT1g — Kos (@Kos_) 18 oktober 2017

Verrast

Op Twitter reageerden veel mensen boos op het briefje. Tegen de Gelderlander zegt Sjef Bartels van Wasserij De Waal dat hij verrast is over alles ophef: “Die was is echt nooit hier geweest. Ik denk dat mevrouw een beetje in de war is geweest. Een week later kregen we van haar een zak met vijf nieuwe onderbroeken, dus ik denk dat ze die kwijt was. Maar ik wilde wel helpen. Daarom hebben we haar wat was gestuurd die we hier nog hadden liggen. We doen de was voor tientallen verzorgingshuizen en seniorencomplexen en er ligt altijd wel iets dat niet meer terug te bezorgen is. Als iemand overleden is bijvoorbeeld.” Eh… bedankt hè!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Gelderlander. Beeld: Istock