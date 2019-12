Onderhandelen op Marktplaats? Victor Mids deelt zijn ultieme tip!

Marktplaats is dé plek om lekker ongegeneerd te gaan onderhandelen. Maar hoe zorg je er nu voor dat je die leuke bank of nieuwe telefoon ook daadwerkelijk krijgt? Victor Mids deelt zijn ultieme onderhandelingstip.

In een interview met het AD laat de Nederlandse illusionist weten dat hij een handig trucje heeft als het gaat om bieden op Marktplaats.

Advertentie

Specifiek bedrag noemen

Toen hij onlangs een tweedehands keyboard zocht, heeft hij de truc nog toegepast: “Je moet dan altijd een heel specifiek bedrag noemen. Dus niet 50 euro, maar zeggen: “Oke ik bied 53,16”. Uit onderzoek blijkt dat het brein van de ander vervolgens denkt: er zal wel een redenatie achter dat bod zitten.”

Nooit ‘ik bied’ zeggen

Bij een bod van 50 euro geef je volgens de illusionist het signaal af dat 55 euro ook mogelijk is, terwijl dat bij 53,16 euro niet het geval is. Wat volgens hem ook heel goed werkt, is te zeggen ‘ik vind het dit waard’ in plaats van ‘ik bied’: “Een ander kan namelijk nooit reageren met ‘dat vind jij het niet waard’, want het is een mening,” aldus Mids.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP