Dít is het onderwerp waar koppels het meeste ruzie over maken

We hebben allemaal weleens een akkefietje binnen onze relatie. Maar is dat bij jullie vaak als het over één bepaald onderwerp gaat? Uit onderzoek blijkt namelijk dat er één onderwerp is waar koppels vaak ruzie over maken. Guusje vertelt in de video hoe je zorgt dat je liefde daar alleen maar sterker van wordt.

Je zou denken dat het over de was gaat of over de financiële situatie, maar uit Brits onderzoek van Slater and Gordon onder 2000 mensen blijkt dat de schoonouders vaak de aanleiding zijn voor ruzie. Waarom? Schoonouders zouden te vaak ongevraagd hun mening geven, zich bemoeien met de opvoeding van de kleinkinderen of ervoor zorgen dat een van de twee de kant van de ouders kiest bij een discussie. Ook het gebrek aan privacy zou vaak het begin van een ruzie zijn.

Smoesjes

Dit zou zelfs gemiddeld één keer per maand voor een conflict zorgen bij een derde van de ondervraagden. Niet verrassend dat een derde van de mensen dan ook aangeeft vaak smoesjes te verzinnen of expres plannen te maken als de schoonouders aankondigen om op visite te komen.



Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: iStock.