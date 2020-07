Onderzoek wijst uit: coronapatiënten kunnen het virus opnieuw krijgen

Er was altijd de hoop dat als je één keer besmet raakte met het coronavirus, je er in ieder geval immuun voor zou zijn. Maar helaas, een nieuwe studie wijst erop dat antistoffen tegen corona snel uit het bloed verdwijnen nadat je het virus hebt gehad.

Volgens viroloog Marion Koopmans, lid van het Outbreak Management Team (OMT) gebeurt dit al na een paar maanden. Dit betekent dat je, ook al ben je eerder al ziek geweest, na een paar maanden gewoon opnieuw besmet kunt raken met corona.

Geen langdurige bescherming

Dit blijkt uit nieuw Brits onderzoek, onder 65 coronapatiënten. 60% van deze patiënten had drie tot vier weken na de besmetting veel antistoffen, maar twee maanden later was dit nog maar 16%. Maar dit wil dus niet zeggen dat mensen die het virus hebben gehad helemaal geen bescherming meer hebben, maar je moet niet rekenen op een langdurige bescherming. Bij het RIVM zijn op dit moment nog geen Nederlandse gevallen bekend van mensen die al twee keer besmet zijn geraakt met het virus.

Geen groepsimmuniteit

Het grote nadeel aan de resultaten van dit onderzoek is dat groepsimmuniteit niet meer van toepassing is. Groepsimmuniteit houdt in dat hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaald virus, hoe kleiner de kans is op verspreiding. Wanneer mensen niet lang immuun blijven, kun je ook niet spreken van groepsimmuniteit. Dit betekent dat we het virus anders moeten gaan benaderen. Bovendien is het de vraag hoelang het vaccin (als die er eenmaal is) je tegen het virus beschermt.

Bron: Trouw, RTL Nieuws. Beeld: iStock